Un any de presó condicional per llogar un pis que no era seu

Actualitzada 20/03/2023 a les 14:02

Un any de presó i retornar a la víctima del frau 700 euros que li havia entregat en concepte de fiança és la pena que el Tribunal de Corts ha imposat a l'acusat d'arrendar un pis que no era de la seva propietat. És la pena que havia demanat la defensa de l'home, que va reconèixer els fets i els va justificar pels greus problemes econòmics que patia la seva família. "No teníem ni per menjar", va assegurar el dia de la vista.

L'acusat va fer creure a la víctima que li llogava un pis que era propietat de la seva germana quan en realitat n'era l'arrendatari. Van pactar una renda mensual de 400 euros i una fiança de 800, que eren els diners que el perjudicat reclamava. L'acusat ja en va dipositar 100 en seu judicial i ara haurà d'abonar els 700 restants.