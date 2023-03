Demòcrates té la victòria assegurada a Canillo, però que sigui l’única candidatura és democràticament positiu per als ciutadans?

Com a canillenc em sap greu que només hi hagi una formació política, però DA ha fet els deures.



En cas d’obtenir uns resultats d’abstenció molt alta se sentirien igualment legitimats?

A Andorra sempre hi ha una alta participació i a les parròquies amb menys cens electoral encara és més alta. I com que a les eleccions també es vota la circumscripció nacional, no crec que la participació es vegi afectada.



Si només pogués destacar una proposta de la campanya electoral, quina seria?

Se’m fa complicat destacar