PS SDP+ proposa un impost de societats mínim del 5%

Actualitzada 20/03/2023 a les 17:44

La coalició PS SDP + ha proposat aquesta tarda una tributació mínima de l'impost de societats del 5%, el que suposaria incrementar en dos punts el mínim actual, situat en el 3% després de la darrera reforma fiscal. En aquest sentit, tant el cap de llista, Pere López, com el candidat de Sant Julià, Gerard Alís, han defensat que cal que "els que guanyin més aportin més".D'altra banda, Alís també ha detallat que la voluntat és que els dividends tributin per la via de l'IRPF. Justament la proposta dels socialdemòcrates és sumar un tram més a l'IRPF, que seria del 15% a partir dels 155.000 euros.A més, Pere López ha proposat una rebaixa al 0% de l'IGI dels productes alimentaris, al mateix temps que s'incrementa al 5% el tipus general.