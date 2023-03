Montaner fa una crida al vot descontent

Els eixos del programa electoral d’Andorra Endavant són l’habitatge, la salut i la justícia

Una opció de canvi. Així s’ha presentat Andorra Endavant des que es va constituir com a candidata a les eleccions del 2 d’abril i així es va presentar ahir durant l’inici de la campanya electoral. La formació va donar ahir el tret de sortida a la campanya amb la penjada de cartells a la plaça Rebés de la capital, que tenen escrit en gran el seu lema: “Vota pel coratge del canvi”. Durant l’acte, la líder, Carine Montaner, va defensar les bones intencions del seu partit, que pretén donar veu “als ciutadans fins ara no representats per la política andorrana”.