Master class sobre la tecnologia aplicada al comerç tradicional

Crèdit Andorrà i l'IESE Executiva Education ofereixen una master class sobre Amazon Go i l'aplicació de la tecnologia en el comerç tradicional. Segons informen en nota de premsa, la formació, titulada 'Amazon Go, aplicant la tecnologia al comerç electrònic', se centrarà en la iniciativa d'automització del punt de venda per part d'Amazon. La sessió anirà a càrrec de Miquel Lladó, professor d'Estratègia i Direcció General de l'IESE Business School. L'activitat tindrà lloc aquest dijous a les 18.30 hores a la seu social de Crèdit. Les persones interessades a assistir-hi poden fer reserva prèvia a l'enllaç