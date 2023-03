Marín aposta per l'ampliació de l'hospital

Actualitzada 20/03/2023 a les 17:01

Els candidats parroquials de les llistes de Demòcrates han fet aquest matí els primers actes de la campanya electoral per explicar les principals propostes de la formació. La llista de Demòcrates + Acció a Escaldes-Engordany, encapçalada per Trini Marín, ha presentat la proposta de la formació política per ampliar l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. En nota de premsa, recullen la seva aposta per a la construcció "d'un nou edifici que permeti disposar d'espais més amplis". L'objectiu del projecte és millorar el servei que s'ofereix a la ciutadania i la comoditat dels professionals sanitaris. En aquest sentit, Marín ha defensat un pacte nacional de la salut amb el col·lectiu "perquè són qui coneixen millor les mancances i necessitats sanitàries".A més, la llista encampadana de DA+UPD s'ha desplaçat al Pas de la Casa per garantir que milloraran el servei i la freqüència del transport públic entre el Pas i la capital amb una línia "segregada que comenci a Andorra la Vella i s'aturi a Encamp, Canillo, Soldeu i el Pas", segons informen. Per la seva banda, Conxita Marsol, candidata per la capital, ha assegurat que impulsaran "definitivament la construcció del multifuncional", defensant que, tot i que encara "s'ha d'acabar de concretar", la localització "idònia" és la de l'Estadi Comunal.A Sant Julià de Lòria, la llista territorial de DA + L'A ha marcat el nou vial per desdoblar l'avinguda Francesc Cairat com "el primer punt de les nostres propostes". De la mateixa manera que a la Massana, on Carles Naudi i David Montané han defensat la construcció del vial entre Serra de l'Honor fins a les Fontetes, en un primer tram, i fins Santa Caterina, en un segon, com un fet que permetrà "pacificar el trànsit al centre del poble". Per últim, les candidates de DA+ACO a Ordino han posat èmfasi en la rehabilitació de la Casa Rossell, mentre que els de Canillo han explicat el seu projecte per seguir eixamplant la General 2.