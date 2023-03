L'habitatge, la UE i la fiscalitat, els temes que generen més divergència entre els candidats

Actualitzada 20/03/2023 a les 22:01

Els sis candidats a cap de Govern han debatut sobre habitatge, infraestructures, fiscalitat, el futur de les pensions i l'acord d'associació amb la UE en el primer debat de la campanya electoral organitzat aquesta tarda per la CEA. Tots els candidats han coincidit en destacar que la problemàtica de l'habitatge és una qüestió que cal afrontar d'immediat, si bé discrepen en la solució.Un posicionament compartit amb el futur de les pensions, en el qual s'ha evidenciat durant el debat l'existència de dos models diferenciats, capitanejats per Xavier Espot per una banda i Pere López per l'altra. El primer, del candidat de DA, més centrat en un increment progressiu de les cotitzacions i de l'edat de jubilació i el segon, del cap de llista de PS i SDP, centrat en passar una part de la branca de salut a jubilació amb un increment d'impostos per sufragar la rebaixa en la branca general i mantenir l'edat de jubilació als 65 anys. El mateix ha succeït amb la fiscalitat, també amb dos models diferenciats entre DA i PS-SDP. Més alineats han estat tots els partits amb el bloc d'infraestructures, ja que tots han coincidit en afirmar que cal acabar el vial de Sant Julià i també tirar endavant el de la Massana. Amb matisos, això sí.El debat s'ha tancat parlant sobre l'acord d'associació amb la UE, punt en el qual els partits actualment al Govern han defensat la feina feta a Brussel·les. PS i Concòrdia han manifestat els seus dubtes sobre com s'està negociant l'acord i han apostat per un acord sempre que sigui bo per Andorra i no a qualsevol preu. La candidata d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha sigut la més taxativa en dir 'no' a l'acord.