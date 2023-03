Espot proposa que es pugui forçar als comuns a cedir sòl públic per construir habitatge

Actualitzada 20/03/2023 a les 12:28

“No és casualitat que haguem triat l’habitatge per començar el programa electoral i la campanya; és el repte més important i la gran problemàtica que tenim”, ha reconegut Xavier Espot, candidat de DA, en el primer acte de campanya del líder demòcrata. Si bé la setmana passada la formació ja va dibuixar les seves grans propostes pel que fa a l’habitatge, aquest matí Espot ha entrat al detall en algunes d’elles. En relació a la proposta de fomentar la cessió de terreny públic a privats perquè aquests construeixin edificis destinats a lloguer assequible, el líder de l’executiu en funcions ha reconegut que “una palanca que no hem acabat d’explorar durant aquests quatre anys és la col·laboració publico-privada”. A més, Espot ha destacat que “pràcticament la totalitat del sòl públic està en mans dels comuns per tant ells han de col·laborar i nosaltres creiem que cal replicar una mica el sistema que es preveu per les infraestructures energètiques”.Per això, Espot ha proposat una modificació de la llei de les competències i transferències, la qual ja permet per a determinades infraestructures energètiques “unilateralment amb un informe perceptiu però no vinculant del comú alliberar sòl de titularitat comunal”.“Creiem que hem de fer el mateix amb les promocions d’habitatge de lloguer assequible; que el Govern unilateralment amb l’informe dels comuns pugui decidir que uns terrenys de titularitat pública comunal es pugui destinar a lloguers assequibles” ha sentenciat Espot que ha avançat que el Govern està a punt de tancar un acord amb el comú de la Massana per rehabilitar un edifici, si bé no ha volgut avançar més sobre aquesta qüestió que s’anunciarà després de les eleccions.D’altra banda, el candidat de DA també ha reiterat en la necessitat de fer aflorar els pisos buits sense que això suposi generar un conflicte amb Espanya, doncs ha reconegut que alguns d’aquests pisos encara es veuen afectats per la normativa espanyola en matèria d’evasió fiscal, un fet que fa que molts propietaris no posin el seu pis al mercat.