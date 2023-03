Espectacle per celebrar el Dia mundial del Teatre

Espectacle 'Entre bambolines' de la Jocand per celebrar el Dia mundial del Teatre

Actualitzada 20/03/2023 a les 13:25

La Jove Companyia Nacional d'Andorra ofereix aquest diumenge l'espectacle 'Entre bambolines' per celebrar el Dia mundial del Teatre. La funció estarà interpretada per joves de les dues promocions de la Jocand -Toni Zamora, Lua Roca, Judit Betbesé, Carlota Sierra, Noelia González i Maria Cruz- i compta amb la col·laboració de textos escrits per Eva Aransa, Alfons Casal i Juanma Casero, segons indiquen en nota de premsa. 'Entre bambolines' es podrà veure el diumenge al teatre comunal de la capital a les 11 hores, a les 12 hores i a les 13 hores. A la tarda es faran dos passis més a les 16 i a les 17 hores. L'espectacle és gratuït i cal fer reserva prèvia enviant un coreu electrònic a jovecompanyia@andorra.ad o a través de WhatsApp al 845 345.