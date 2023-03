Els bombers podran cobrar aquest estiu els rescats per negligència

El departament confia que el reglament, que entre altres aspectes regularà els preus que s’aplicaran, es podrà aprovar amb el pròxim ministre

El cos de bombers confia que aquest estiu estigui feta la regulació que ha de permetre finalment cobrar els rescats en casos en què es detecti que hi ha hagut una negligència de les persones afectades i també en dispositius d’esdeveniments privats que no tinguin caràcter urgent. Aquesta és una possibilitat que es preveu dins del pressupost de l’Estat aprovat per a enguany, però necessita que s’elabori el corresponent reglament que contingui, entre altres aspectes, quins són els preus públics que s’hauran d’aplicar.



El director del departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS), Jordi Farré, va considerar que aquest

#1 Ben

(20/03/23 07:28)