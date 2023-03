El judici del cas BPA dona pas als testimonis

Actualitzada 20/03/2023 a les 12:55

El judici de la causa primera de BPA, el conegut com a cas Gao Ping, s'ha reprès aquest matí amb la decisió del tribunal de donar pas a la declaració dels testimonis i perits, tot i que encara queden dues processades per declarar. Les dues dones estan de baixa mèdica i el tribunal, en no tenir la seguretat de quan estaran en disposició de declarar, ha pres aquesta decisió malgrat l'oposició d'alguns dels advocats defensors. Durant el matí s'estan llegint les declaracions per escrit d'alguns inculpats a petició de la fiscalia.