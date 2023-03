López i el PS es posen en mans de Bartumeu per intentar de nou arribar al poder

El tret de sortida de les eleccions del 2-A no es va donar ahir amb l’enganxada de cartells. Ja fa dies que els partits de manera més o menys dissimulada protagonitzen actes de campanya tot i les recomanacions de la junta electoral. Des del primer moment s’ha posat de manifest que aquestes són les eleccions dels pactes, o el que és el mateix, les de la por. Por de DA a no repetir la victòria per quarta vegada consecutiva, por del PS a encadenar l’enèsim fracàs en l’intent d’arribar al poder, i por de Liberals i Acció a veure’s relegats

