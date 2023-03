Actualitzada 20/03/2023 a les 05:49

El ministeri d’Educació i la Universitat d’Andorra (UdA) firmen un conveni per allargar dues edicions més el curs de formació i salut mental per a agents socials. La bona acceptació per part dels professionals a qui va dirigit ha derivat en aquesta mesura, aprovada pel Consell de Ministres.