Detingut un home amb una trentena d'embolcalls de cocaïna

La policia va detenir la matinada de dissabte un home de 36 anys i no resident al país com a presumpte autor d’un delicte per tràfic de drogues. L’arrest es va produir a la sortida d’un local d’oci nocturn de la capital, on l’home hauria intentat vendre la droga, segons va informar ahir el cos. En el moment en què els agents el van controlar, aquests van veure com llençava a terra un embolcall que contenia 0,5 grams de cocaïna. Després li van trobar, amagats, 29 embolcalls més amb un total de 27,8 grams de la mateixa substància i 145