Concòrdia aposta per un viver d'empreses i un fons d'innovació

Pel que fa al laboratori de Grifols, la formació entén que el principal problema és que s'ha donat a la multinacional unes "condicions privilegiades" sense haver convocat el corresponent concurs per a la concessió administrativa i el que caldria és estudiar els efectes per a les finances públiques i depenent d'aquestes estudiar per veure si es podria rescatar la concessió administrativa". En aquest sentit, Concòrdia aposta per atreure inversió que complementi els actuals sectors productius. "És qüestió de creure'ns els andorrans i les andorranes que el futur del país depèn de nosaltres i de les iniciatives que puguem crear des d'Andorra. i a més el Govern hauria de crear un fons d'innovació per donar suport a aquests projectes andorrans".

La creació d'un viver d'empreses de caràcter públic que estaria situat a la recta de la Margineda és una de les iniciatives que proposa Concòrdia en l'àmbit econòmic, al mateix temps que aposta també per la participació de diners públics en projectes viables que puguin tenir un impacte positiu per a l'economia del país.Així ho ha explicat aquesta tarda el cap de la llista nacional, Cerni Escalé, que ha incidit en la necessitat de diversificar l'economia per al futur del país. "Estem davant d'un model econòmic i amb una inversió estrangera que s'està esgotant i que ens està arribant sobretot en immobles i així no ens ajuda", ha afirmat Escalé, segons el qual cal atreure emprenedors i inversió estrangera d'alt valor afegit "i donar més valor a les iniciatives de tall a Andorra".