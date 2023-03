Cabanes planteja "alentir" les negociacions amb Europa

Actualitzada 20/03/2023 a les 13:05

Andorra no pot estar d'esquenes al món ha deixat clar aquest matí el candidat liberal, Josep Maria Cabanes. Però el cap de llista si que ha expressat la preocupació sobre algunes qüestions derivades de l'acord polític amb la UE com ara el que implicaria per al teixit empresarial del país, conformat majoritàriament per petites i mitjanes empreses, i a nivell de seguretat ciutadana. Cabanes ha apostat per "alentir potser les negociacions" perquè "l'important no és el rellotge, són els resultats" i per encarregar un estudi d'impacte que especifiqui què implicaria l'acord i què l'oposició al mateix.