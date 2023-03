Cabanes defensa el llegat liberal i confia a obtenir “grans resultats”

El cap de llista de Liberals treu ferro als resultats de la recent enquesta política

L’aspirant a cap de Govern per Liberals, Josep Maria Cabanes, va reivindicar en l’arrencada de la campanya electoral el llegat d’un partit que és el que acumula una història més extensa –amb transformacions, però a això no s’hi va referir– d’entre totes les formacions que concorren als comicis del proper 2 d’abril. “Som el partit liberal que ha governat molts anys i ho ha fet aquests quatre en coalició”, va recordar tot just després de la penjada de cartells a la plaça de la Rotonda a la capital, acompanyat pels membres de la llista nacional i dels candidats de la

#2 The Observer

(20/03/23 07:02)



#1 Pere

(20/03/23 06:38)