Agències i Govern es reuneixen aquesta setmana per parlar sobre el tercer vol

Es tracta d’una trobada per resoldre els dubtes que les agències havien plantejat

Aquesta setmana podria ser clau per solucionar la qüestió del tercer vol de connexió entre l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell i Madrid. L’Associació d’Agències de Viatges i el Govern es reuniran demà per respondre els dubtes existents, tal com avançava Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa en funcions, al Diari. “Es tracta d’una reunió per retornar a les agències els aclariments que havien demanat fa unes setmanes”, explicava el ministre en funcions.



Cal recordar que les agències de viatges tenen un paper fonamental en el tercer vol, ja que són les que tenen la capacitat de poder comercialitzar els vols.