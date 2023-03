La plataforma anuncia més accions per aconseguir l’aturada d’aquesta iniciativa

La marxa silenciosa organitzada ahir al vespre per la plataforma contrària a la construcció d’un centre de recerca en immunologia de la multinacional Grifols va aplegar al voltant d’un centenar persones. La manifestació, que es va desenvolupar sota la pluja, va començar a tres quarts de vuit de la plaça Coprínceps i va recórrer les avingudes Carlemany i Meritxell per acabar a la plaça del Poble d’Andorra la Vella. Molts dels participants portaven pancartes amb lemes com “Fora laboratori P3 d’Andorra” o “Un laboratori dins de la reserva de la biosfera”.



Al final de la marxa els organitzadors van llegir un