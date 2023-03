Liberals reivindica que "la nostra prioritat ha estat sempre servir el país"

Actualitzada 19/03/2023 a les 17:17

Primer, Andorra, l'eslògan de campanya de Liberals, vol reivindicar l'experiència de govern del partit i la seva prioritat que "ha estat sempre el país, servir el país, a tots els col·lectius", ha reivindicat aquesta tarda el candidat a cap de Govern per la formació, Josep Maria Cabanes. Després de penjar els primers cartells a Sant Julià i Santa Coloma els liberals han arribat a la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella on Cabanes ha tret ferro a l'enquesta política de la darrera setmana –que els deixa fora del Consell General–. "Crec que tindrem un gran resultat però el tinguem millor o pitjor continuarem treballant pel poble com hem fet sempre", ha afirmat.

Sobre les dificultats per diferenciar-se dels Demòcrates després de quatre anys de Govern de coalició, el cap de llista ha indicat que "hem fet el nostre programa i el tirarem endavant si els resultats ens acompanyen allà on estem presents". Liberals comparteix llistes amb Demòcrates a la capital, Ordino i Sant Julià.