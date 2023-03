L’esquiador factura una esplèndida 15a plaça al gegant de Soldeu, en una jornada històrica per a l’esport andorrà

No és cap secret afirmar que a Joan Verdú li va la marxa. L’esquiador andorrà ha sabut gestionar la pressió de formar part de la graella en unes finals de la Copa del Món a Soldeu, a casa, a la seva pista fetitxe, de la millor manera. L’esportista de la capital va facturar un gegant per a gourmets i va finalitzat en una 15a posició històrica per a l’esquí i l’esport del país. A Verdú no li van tremolar les cames i va demostrar amb escreix que allò de “vull fer una grandíssima cursa” i que “soc el primer que