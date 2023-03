Arrestat un home amb 28 grams de cocaïna

Actualitzada 19/03/2023 a les 10:32

La policia ha detingut la matinada de dissabte, un home de 36 anys no resident, per possessió de 27,8 grams de cocaïna. L'arrest s'ha produït a la sortida d'un local d'oci nocturn de la capital, on l'home estaria intentant vendre droga. En el moment que els agents l'han controlat, han vist com llençava a terra un embolcall que contenia 0,5 grams de cocaïna. La policia ha procedit a escorcollar-lo i han trobat amagats, 29 embolcalls més amb un total de 27,8 grams de cocaïna destinada al tràfic i 145 euros en bitllets d'entre 5 i 50. L'home ha sigut detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i ha passat a disposició judicial. La policia informa que la investigació continua oberta.D'altra banda, entre divendres i dissabte la policia ha detingut a la frontera amb França tres turistes, en possessió de drogues: un home de 29 anys amb 8 pastilles d'èxtasi i tres cigarretes d'haixix; un altre de 23 amb dues pastilles d'èxtasi i 2,5 grams d'haixix, i un home de 42 anys amb 1,6 grams de cocaïna i 2,1 grams de metamfetamina.Els agents durant la matinada de dissabte també han detingut un home de 43 anys resident per positiu d'alcoholèmia de 2,5 després d'un accident amb d'anys materials a la CG2, a l'altura del Tarter. Un altre home resident de 29 anys ha estat arrestat per conduir sota l'efecte de les drogues i a un tercer també resident i de 29 anys, se l'ha detingut amb una taxa d'1,21. Aquesta matinada, els agents han detingut una dona no resident de 26 anys amb positiu d'1,97.Finalment, la policia ha arrestat un home de 37 anys no resident al país, com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de justícia al crebantar una pena d'expulsió.