Acció es presenta amb l'objectiu d'assolir el grup propi

Actualitzada 19/03/2023 a les 15:45

Acció concorre a aquestes eleccions generals amb la intenció "d'arribar al Consell General per ser la clau de futur", segons ha afirmat avui a primera hora de la tarda la líder de la formació, Judith Pallarés, en la penjada de cartells d'inici de la campanya electoral. L'objectiu del partit liberalprogressista en aquests comicis és obtenir un resultat que li permeti disposar de grup propi a la cambra legislativa. Pallarés ha admès que Acció hi ha presentat poques candidatures territorials, però ha afirmat que té "molta confiança" en la candidatura de la Massana i la d'Escaldes-Engordany, on fa tàndem amb Demòcrates.