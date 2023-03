El comú lauredià i el Govern signaran el conveni dijous de la setmana vinent

Un carril bici unirà Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella. Així ho va anunciar ahir Josep Majoral, cònsol major de la parròquia laurediana. “La setmana vinent se signarà un conveni amb Govern per fer un carril per a ciclistes que uneixi les dues parròquies”, va comunicar Majoral. Més concretament, el conveni se signarà dijous vinent i el cònsol major va destacar que a partir d’aquest moment caldrà “coordinar-se i començar a treballar-hi com abans millor”. La nova via s’allargarà fins al pont de la Margineda, on comença l’actual carril bici de la capital.



