Nivell de neu “deficitari”

Les dades del servei de Meteorologia evidencien que aquest ha estat un hivern amb menys neu de l’habitual, fet agreujat pel fort vent.

El mantell de neu a les muntanyes del país ha estat deficitari durant gairebé tot l’hivern i inferior a l’habitual. L’evolució del gruix de neu a l’estació automàtica de Ransol indica dades històriques des de l’octubre del 1934, amb un mantell aquesta temporada molt per sota al de la passada, segons el gràfic publicat per Acció Climàtica. De fet, apunten que a l’estació de Sorteny del 21 al 27 de febrer es van acumular fins a 70 centímetres de neu, i es valora el mantell nival com a “molt deficitari”. Les poques nevades d’aquest hivern, acompa­nyades del fort vent, han