El canvi es va incloure a la Llei del pressupost per al 2023

La CASS va recordar ahir que la disposició transitòria de la Llei del pressupost per al 2023 ja fa que els joves fins a 24 anys quedin assegurats com a persona indirecta. “La condició de persona assegurada indirecta com a fill/a de la persona assegurada directa o del seu cònjuge assegurat indirecte (entre d’altres) finalitza el dia en què la persona compleix 25 anys”, va recordar ahir l’ens públic, que va apuntar que “des del 17 de febrer del 2023 ja no es requereix cursar estudis en un establiment d’ensenyança reconegut o estar inscrits al servei d’Ocupació d’Andorra”.



Així, en el