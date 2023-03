Un acord de col·laboració permetrà la construcció de l’edifici d’habitatges de lloguer a preu assequible a l’avinguda del Pessebre

El Govern i el comú d’Escaldes-Engordany tiraran endavant conjuntament l’edifici d’habitatges de lloguer a preu assequible que es preveu fer a l’avinguda del Pessebre. Així ho van anunciar ahir el cap de Govern en funcions, Xavier Espot, i la cònsol major, Rosa Gili, poc després de signar el conveni que farà possible aquesta iniciativa. Totes dues autoritats van expressar la seva satisfacció per aquesta col·laboració entre dues administracions encapçalades per forces polítiques de signe diferent. En aquest sentit, Espot va manifestar que “avui donem un missatge d’esperança perquè es demostra que amb independència del color polític som capaços de superar

#1 Tot es guarda per aquets dies, res de nou

(18/03/23 06:46)