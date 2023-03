Demòcrates presenta les línies mestres del programa dos dies abans de la campanya

Demòcrates per Andorra aposta per endurir l’accés a l’habitatge als inversors estrangers. Així ho va explicar ahir el cap de llista taronja, Xavier Espot, en una roda de premsa a la seu del partit en la qual la formació va desgranar les línies mestres del programa electoral. D’aquesta manera, DA proposa incrementar les taxes als inversors estrangers que volen invertir en immobles per així frenar l’especulació, una acció que anirà de la mà, segons Espot, d’una inversió mínima de cinquanta milions d’euros per part de l’Estat per incrementar el parc públic de l’habitatge, amb la compra o rehabilitació de pisos

