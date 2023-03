Acord de Govern i la Cambra per encarar reptes turístics

Catorze associacions i empreses turístiques van signar ahir un conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç i el Govern, amb la finalitat de treballar plegats per “alinear els objectius de la política turística nacional amb les necessitats del sector empresarial i vetllar per una major orientació de servei per part dels organismes públics”, segons l’executiu. L’acord fixa la creació d’una comissió de seguiment que es reunirà almenys un cop al trimestre, a petició d’una de les parts. Tanmateix, la Cambra proposarà els representants al consell d’administració d’Andorra Turisme i a altres organismes públics, entitats autònomes, societats públiques i a