PS SDP+ veu un “empat tècnic” i que “la ciutadania vol un canvi de rumb”

Actualitzada 17/03/2023 a les 06:52

L’aliança PS SDP+ va expressar ahir la satisfacció pels resultats de l’enquesta sobre intenció de vot per a les eleccions generals del 2 d’abril vinent, que s’havien donat a conèixer al matí i que situen el PS en segona posició, per darrere de Demòcrates. La candidata número 3 de la llista nacional, Susanna Vela, va manifestar que estan “contents” perquè es posa en relleu que hi ha un “empat tècnic” i demostren que “hi ha un model, el de DA, que està desgastat, i en canvi hi ha un creixement del model que planteja la socialdemocràcia”.La lectura que fa aquesta opció política és que “la ciutadania està cansada, vol un canvi de rumb i confia en l’aliança socialdemòcrata dient que som l’alternativa real a aquest Govern”, va indicar Vela. La número 3 també va explicar que estan “esperançats” que finalment es pugui donar un gir als resultats de l’enquesta perquè els de fa quatre anys “ja donaven un resultat favorable per al PS i enguany encara poden ser millors per a l’aliança socialdemòcrata”. En aquest sentit, va afirmar que mentre DA “decreix”, PS+SDP+ “suma”. A més, la candidata va considerar que “els votants de DA estan molt sobredimensionats” perquè el record de vot és més gran que els vots reals “i amb PS SDP+ passa a la inversa”. “El que fan els resultats és esperonar-nos a continuar treballant per poder guanya al màxim possible de parròquies, on sabem que és molt més complicat guanyar”, va afegir Vela.