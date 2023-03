Actualitzada 17/03/2023 a les 18:02

PS SDP+ acusa Demòcrates de "no respectar" la llei electoral i "violar el manual de procediments" per les eleccions del 2 d'abril, després d'haver presentat avui el seu programa electoral. En nota de premsa, la coalició critica DA per haver fet "cas omís" a les recomanacions fetes per la junta electoral, on el partit assegura que es posa de manifest que s'entén acte de campanya "manifestacions, declaracions, comunicacions, anuncis, etc. dels respectius programes electorals".