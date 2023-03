Oriol Agorreta guanya el concurs de la cantata de Nadal 2023

Actualitzada 17/03/2023 a les 18:22

Oriol Agorreta, amb la peça 'La Doula astuta o el desesper de la segadora', ha estat escollit guanyador del primer Triple Gran Concurs Cantata de Nadal. Andorra Lírica informa en nota de premsa que el massanenc ha estat seleccionat pel format "que segueix una pauta teatral interessant", el "sentit de l'humor en relació a la figura de la mort" i per ser un "relat enginyós". El jurat del certamen ha estat format per Ludmilla Lacueva, Txema Díaz-Torrent i Maria Cucurull. Els cantants per representar la peça seran seleccionats al març, mentre que s'espera que la composició estigui acabada a l'agost.