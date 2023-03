Menys gruixos de neu que mai

Actualitzada 17/03/2023 a les 10:18

El mantell de neu a les muntanyes del país ha estat deficitari durant gairebé tot l'hivern i inferior a l'habitual. L'evolució del gruix de neu a l'estació automàtica de Ransol indica dades històriques des de l'octubre del 1934, amb un mantell aquesta temporada molt per sota al de la passada, segons el gràfic publicat per Acció Climàtica. De fet, indiquen que a l'estació de Sorteny del 21 al 27 de febrer es van acumular fins a 70 centímetres de neu, i es valora el mantell nival com a "molt deficitari". Les poques nevades d'aquest hivern, acompanyades del fort vent, han deixat a data de 28 de febrer un mantell just en el percentil 10, amb el 90% de les observacions de la resta de l'any per sota d'aquest valor.L'absència de nevades d'aquest mes de març tampoc han millorat l'estat del mantell, que avui dia és humit de manera generalitzada, segons s'indica al butlletí d'allaus de Meteo. Així, asseguren que segueix havent-hi menys neu de l'habitual i que en els vessants assolellats per sota dels 2.400 metres aproximadament "no hi ha prou neu per a la pràctica dels esports d'hivern". El risc per perill d'allaus se situa avui en nivell 2 a tot el país, amb especial precaució a les zones amb esquerdes de lliscament basal. Tanmateix, s'alerta que amb l'augment de la temperatura durant el dia i la radiació solar, el perill d'allaus de neu humida augmentarà ràpidament, amb la possibilitat que es desencadenin al mantell feble de neu vella.Després d'uns dies marcats per la presència del sol i l'augment de temperatures, Meteo preveu l'arribada d'un pas front desgastat a partir de demà que podria fer incrementar la nuvolositat i causar precipitacions a la tarda. Les pluges seran més abundants al nord, amb una cota de neu que baixarà dels 2.000 als 1.800 metres a la nit. Així les temperatures màximes previstes són de 14 graus a la capital i d'1 grau al Pas de la Casa. El diumenge es preveu similar, amb precipitacions intermitents i disperses durant tot el dia i nevades al voltant dels 1.900 metres. L'entrada d'una dorsal anticiclònica deixarà de nou dies assolellats a partir de la setmana que ve, amb presència del sol però temperatures no tan elevades com les d'aquesta setmana.