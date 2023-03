Actualitzada 17/03/2023 a les 06:42

La inflació del febrer ha pujat al 7,5%, segons publica Estadística. L’augment de l’índex de preus de consum (IPC) està motivat per l’increment dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques, i per l’ascens més moderat, del grup d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles.