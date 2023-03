El president del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris, Gerard Casellas, considera que la nova iniciativa és “una mesura més”

El president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA), Gerard Casellas, va considerar que el programa anunciat pel Govern per facilitar l’adquisició d’un primer habitatge, que es va donar a conèixer dimecres passat en la roda de premsa posterior al consell de ministres, “és una mesura més” de les diverses que s’han posat en funcionament en els últims mesos per fer front a aquesta problemàtica. D’aquesta manera, va voler donar a entendre que tot el que es faci en aquest àmbit és positiu, tot i que no suposarà, ni de bon tros, una solució a la manca d’habitatge a