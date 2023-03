Acord d'entesa per encarar els reptes turístics

Actualitzada 17/03/2023 a les 14:01

Catorze associacions i empreses turístiques del país han signat un conveni marc de col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CISS) i Govern amb la finalitat de treballar plegats per "alienar els objectius de la política turística nacional amb les necessitats del sector empresarial i vetllar per una major orientació de servei per part dels organismes públics", segons indica l'executiu.L'acord entre Govern i la CISS estipula la creació d'una comissió de seguiment que es reunirà almenys un cop al trimestre, a petició d'una de les parts. Tanmateix, la Cambra proposarà els representants al Consell d'Administració d'Andorra Turisme i a altres organismes públics, entitats autònomes, societats públiques i a les entitats parapúbliques i de dret públic que hagin de ser nomenats per Govern.Les associacions i empreses que formen part del grup de treball són la Confederació Empresarial Andorrana (CEA); la Unió Hotelera d'Andorra; Autèntics Hotels; l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics; Ski Andorra; Naturland; Caldea-Inúu; Unnic Andorra; l'Associació d'Agències de Viatges d'Andorra; l'Associació de Transports Públics de Viatgers d'Andorra; l'Associació de Comerciants Riberaygua i Travesseres; l'Associació Comerciants del Centre Històric d'Andorra la Vella: l'Associació de Comerciants de l'Eix Central, i l'Associació de Comerciants del Pas de la Casa (APROPAS).El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, present avui en la signatura del conveni juntament amb el president de la CISS, Josep Maria Mas, ha afirmat el paper "cabdal" del turisme per a l'economia andorrana i ha animat al sector a "encaminar-se cap a un equilibri entre la quantitat i la qualitat que garanteixi la continuïtat futura econòmica, però també mediambiental i cultural", segons indica Govern. D'aquesta manera, Espot ha remarcat que és necessari que el sector públic i el privat s'asseguin a la mateixa taula a l'hora de prendre decisions en la implementació de polítiques a favor del desenvolupament turístic.