Govern i comú d'Escaldes faran pisos a preu assequible

Actualitzada 17/03/2023 a les 15:28

El Govern i el comú d'Escaldes-Engordany tiraran endavant conjuntament l'edifici d'habitatges a preu assequible que es preveu fer a l'avinguda del Pessebre. Així ho han anunciat aquest matí el cap de Govern en funcions, Xavier Espot, i la cònsol major, Rosa Gili, que han expressat la seva satisfacció per aquesta col·laboració entre totes dues administracions. L'edifici tindrà una quarantena de pisos i suposarà una inversió total de 8 milions d'euros, i està previst també que hi hagi un aparcament i una plaça pública.Espot ha manifestat que "avui donem un missatge d'esperança perquè es demostra que amb independència del color polític som capaços de superar les diferències per donar satisfacció als reptes compartits que tenim". Per la seva banda, Gili ha indicat que les obres es poden posar en marxa de manera imminent tenint en compte que dilluns la corporació aprovarà l'adjudicació del moviment i excavació de terres a la parcel·la on es construirà l'edifici.