Espot es manté com el més ben valorat

Escalé, el menys conegut, supera López, que amb Montaner són els únics que milloren

Xavier Espot es manté com el líder polític més ben valorat entre els andorrans. També entre els no andorrans. Això sí, el candidat de Demòcrates pateix el desgast dels darrers mesos de legislatura quan la pandèmia ja ha quedat en l’oblit per donar pas a la inflació, la crisi energètica i la problemàtica de l’habitatge. De fet, el maig del 2022 –la darrera enquesta política elaborada per l’ARI– el cap de Govern va obtenir una nota de 6,9, set dècimes més que el 6,2 que ha obtingut en aquesta ocasió. Això sí, si es compara amb el resultat de l’enquesta