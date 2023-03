La formació d’Espot s’imposaria amb el 41,7% dels vots, seguida de la coalició PS-SDP, que es queda amb el 25,4%

Demòcrates per Andorra guanyaria les eleccions del 2 d’abril vinent, segons l’enquesta elaborada per Andorra Recerca i Innovació. Les dades de l’enquesta pronostiquen una victòria clara per a la formació taronja, que s’imposaria amb el 47,1% dels vots, per davant de la coalició d’esquerres (PS-SDP), que sumaria un 25,4% dels electors. La sorpresa la va donar la fins ara consellera no adscrita, Carine Montaner, que se situaria com a tercera força amb la seva nova formació, Andorra Endavant, amb un 13,3% de la intenció de vot. El darrer partit que entraria al Consell General, segons l’ARI, seria Concòrdia, que sumaria