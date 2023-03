Els bancs no preveuen que els afecti la crisi de Credit Suisse

Andorran Banking explica que s’havia reduït l’exposició a l’entitat

Els bancs andorrans, integrats a Andorran Banking, estan seguint amb detall l’evolució de la crisi que afronta Credit Suisse i no preveuen cap impacte en la seva gestió, segons un comunicat fet públic ahir. Així, les tres entitats compten amb una gestió d’actius conservadora alhora que diversifiquen els seus riscos per evitar veure’s afectades en situacions com aquesta.



La crisi de Credit Suisse no s’ha donat de manera inesperada, segons afirma Andorran Banking, i davant de possibles riscos les entitats bancàries andorranes en el darrer any i mig ja han reduït la seva exposició amb aquesta entitat fins a valors insignificants.