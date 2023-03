El 'sí' a una major relació amb Europa arriba fins al 52,5%

Actualitzada 17/03/2023 a les 06:52

La qüestió de la Unió Europea serà cabdal durant la propera campanya electoral. Així, un 42,5% dels enquestats estan a favor d’un acord d’associació amb la Unió Europea tal com es negocia actualment. A més, un 10% dels enquestats es posicionarien a favor que Andorra passés a ser membre de la UE. D’aquesta manera, un 52,5% dels enquestats veurien positiu que el Principat incrementés la seva relació amb la UE, enfront del 31,6% que o bé volen mantenir la situació actual o reduir la relació amb la Unió Europea. De fet, d’aquest segon bloc un 25,3% defensa mantenir l’statu quo, mentre que només un 6,3% volen reduir la relació amb Europa.Si es comparen les dades amb l’enquesta del 2022, el posicionament a favor de l’acord tal com es negocia ara torna a caure 3,7 punts percentuals, allunyant-se del 49,7% que va arribar a registrar-se el 2021. És cert, però, que els favorables a no tocar res també cauen en 3,3 punts. Si bé els favorables a ser membre de ple dret s’incrementen en dues dècimes i els que volen reduir la relació amb la UE pugen 2,3 punts, el més destacat és que els indecisos trenquen la tendència a la baixa de les tres darreres enquestes i tornen a incrementar-se fins a fregar el 16% de la població, quan el 2022 només hi havia un 12,3% que no ho tenien clar.