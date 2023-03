El 63% de les parelles que viuen al país estan formades per residents estrangers

Actualitzada 17/03/2023 a les 06:38

Les parelles que viuen al Principat estan formades majoritàriament per residents estrangers, segons conclou un informe d’Estadística. En efecte, el 63,4% de les parelles són de no andorrans i un 26,1% integrades per ciutadans nacionals. Així mateix, l’estudi recull que hi ha un 10,4% de parelles formades per un andorrà i un estranger, segons dades de l’any passat.El departament d’Estadística especifica el nombre de llars per parròquia, que es corresponen a la distribució de la població. Així, Andorra la Vella encapçala la llista amb 11.840 llars, a Escaldes n’hi ha 6.621 i l’últim lloc és per a Ordino, amb 2.419 llars. L’informe també destaca que Canillo és la parròquia que més ha augmentat en nombre de llars des del 2015 fins al 2022, amb un 77,7% més, fins a 2.942, seguida de la Massana, que puja un 32,4%. Per la seva part, Escaldes registra el creixement menor durant aquest període, amb un 15,2% d’augment.Finalment, segons les dades de l’enquesta de pressupostos familiars, una de cada tres llars està formada per dos membres. En la mateixa línia, el tipus de llar més típic al país està format per parelles, una de cada quatre.