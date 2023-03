Diana Figueras, nova presidenta de la FAAD

Actualitzada 17/03/2023 a les 09:31

Diana Figueras, representant de l'Associació de discapacitats Visuals i Auditius d'Andorra (ADVAA), ha estat escollida nova presidenta de la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD). Les associacions que constitueixen la federació, revifada després de la crisi que va patir entre el 2020 i el 2021, van decidir la nova junta en una assemblea general celebrada a la capital el passat 2 de febrer.Segons informen avui en nota de premsa, els representants van elegir per unanimitat que fos Figueras qui liderés el nou futur de la FAAD, juntament amb Mireia Muñoz, de l'Associació Síndrome de Down Andorra (ASDA), com a vicepresidenta. La nova junta es completa amb Agustina Grandvallet, de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional d'Andorra (Amida), amb el càrrec de secretària; Manuel Fernández, de l'Associació de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica (Amare), com a tresorer, i Maria Àngels Collel i Jessica González, de l'Associació d'Usuaris Familiars i Representants legals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (Aufare) i de Tractament i Rehabilitació de les Afeccions Neuromotrius a Andorra Esclerosis Múltiple (TRANA), respectivament, com a vocals.D'aquesta manera, la FAAD deixa endarrere el degoteig constant d'associacions que van abandonar la federació per "discrepàncies", i reneix amb el retorn d'Amida, l'entitat de discapacitats visuals i auditius, l'associació per la síndrome de Down i l'Aufare.