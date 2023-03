Actualitzada 17/03/2023 a les 15:22

Demòcrates aposta per incrementar les taxes als inversors estrangers que vulguin comprar immobles, així com als no residents estrangers que també vulguin tenir un habitatge al país. Una de les propostes estrella de la formació taronja que ha presentat aquest matí les línies mestres del seu programa electoral, el qual també inclou una inversió mínima de 50 milions d'euros en el parc públic d'habitatge, així com l'impuls de la cessió del terreny públic a privats perquè es pugui construir habitatge de lloguer a preu assequible –amb una renda regulada per l'Estat–."Volem gravar amb molta major mesura les inversions estrangeres en el sector immobiliari; aquelles persones que vulguin venir a fer inversions amb caràcter especulatiu" ha defensat el candidat de DA, Xavier Espot, que ha carregat contra formacions que "proposen moratòries a la construcció" perquè considera que "no han avaluat realment el sector; tallar això d'arrel és un error" ha defensat el líder taronja que considera que l'economia andorrana encara és massa depenent de la construcció.El programa també inclou augmentar el salari mínim fins als 1.371 euros o la despenalització de l'avortament, així com la culminació de la negociació amb la Unió Europea, la qual es vol acabar durant la presidència espanyola o com a molt tard durant el 2024.