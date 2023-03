Arrestat un conductor amb 1,75 d'alcoholèmia

Actualitzada 17/03/2023 a les 09:18

Un home resident de 32 anys ha estat detingut aquesta matinada després de patir un accident amb danys materials i donar positiu en 1,75 g/l en la prova d'alcoholèmia. El balanç policial informa que tres homes més han estat detinguts en els darrers dies per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues. El primer arrest va ser la matinada del dimecres, quan els agents van enxampar un home resident de 36 anys conduint amb una taxa d'1,13 g/l. La resta de detencions han tingut lloc aquesta mateixa matinada, amb un home de 50 anys que conduïa amb una taxa de 0,84 g/l i, per últim, un de 32 anys per positius en tòxics. A més, el cos indica que aquest darrer tenia el permís de conduir retirat.Tanmateix, el cos policial va arrestar el dijous en un local d'oci nocturn del Tarter, un home de 29 anys i no resident al país que duia 0,6 grams de cocaïna. D'altra banda, els darrers dies també s'ha controlat un home no resident de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic. El balanç indica que el jove va ser controlat prop del Pas de la Casa, quan els agents van comprovar que, en un control anterior l'any 2018, s'havia identificat amb una altra identitat. L'última detenció va tenir lloc a la frontera del Riu Runer, en constatar que un no resident de 38 anys havia desobeït una ordre d'expulsió.