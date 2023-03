Acció aprofitarà la campanya per convèncer els votants

Actualitzada 17/03/2023 a les 06:35

Acció va fer ahir la seva interpretació de l’enquesta, que els és poc favorable, ja que si es confirma el 2-A quedarien fora de l’arc parlamentari. Conscients que encara que es tracta d’un sondeig els resultats per a la formació no són encoratjadors, la candidata Judith Pallarés va insistir que durant la campanya caldrà “explicar de forma decidida el projecte d’Acció” per aconseguir donar la volta a aquestes previsions. Pallarés va remarcar que “continua havent-hi una gran part de la població que no respon a l’enquesta política o no expressa la seva tendència, i és aquí on centrarem els nostres esforços”.