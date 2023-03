Demana al Tribunal de Corts l’aplicació d’un altre article per arribar al Constitucional

L’exconsellera Carine Montaner acaba de presentar un recurs al Tribunal de Corts perquè l’admissió a tràmit de l’incident de nul·litat contra la decisió de processar-la per un delicte major de revelació de secrets no suposi un impediment per acudir al Tribunal Constitucional. És un pas més en la querella que va presentar l’exconseller general Ferran Costa, en què Corts al mateix temps desestimava les acusacions de calúmnies i difamació.



Els set punts claus que destaca el lletrat de la candidata d’Andorra Endavant són que un salari públic no es pot considerar secret, segons el GRECO; no existeix cap text legislatiu andorrà

