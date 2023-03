PS SDP+ veu un "empat tècnic" en els resultats de l'enquesta

Actualitzada 16/03/2023 a les 18:06

La lectura és que "la ciutadania està cansada, que vol un canvi de rumb i que confia en l'aliança socialdemòcrata dient que som l'alternativa real a aquest Govern", ha indicat a Vela.

L'aliança PS SDP+ ha expressat aquesta tarda la seva satisfacció pels resultats de l'enquesta sobre intenció de vot per a les properes eleccions generals del 2 d'abril, que s'han donat aquest matí i que situen el PS en segona posició, per darrera dels Demòcrates. La candidata número 3 de la llista nacional, Susanna Vela, ha manifestat que estan "contents" perquè es posa en relleu que hi ha un "empat tècnic" i demostren que "hi ha un model, el de DA, que està desgastat, i en canvi hi ha un creixement del model que planteja la socialdemocràcia".