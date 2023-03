Actualitzada 16/03/2023 a les 06:38

El nou conveni entre el Govern i l’Associació Cor Rock d’Andorra preveu una subvenció per a l’any 2023 de 18.000 euros. Per als anys 2024, 2025 i 2026 es preveu una subvenció de 22.000 euros anuals. L’acord servirà per promoure les activitats que porta a terme aquesta associació.