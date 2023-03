La carretera entre Oliana i Ponts tindrà tres carrils

Actualitzada 16/03/2023 a les 12:16

El programa 2023-2030 de la generalitat de Catalunya per estendre el model 2+1 a les carreteres catalanes inclourà un tram d'11,8 quilòmetres a la C-14, entre Ponts i Oliana. El conseller de Territori català, Juli Fernàndez, va presentar ahir el programa, que pretén incidir en un total de 400 quilòmetres de la xarxa viària amb la finalitat d'evitar accidents frontals. La inversió de la generalitat supera els 660 milions d'euros i tindrà incidència en el 7% de les carreteres del país veí.El format 2+1 consisteix a configurar tres carrils de circulació, en què el carril central es va alternant en un sentit en l'altre, per tal d'habilitar trams d'avançament segurs per als vehicles. L'actuació permetrà una separació reforçada dels dos sentits de circulació. Així, es permetria reduir la mortalitat un 20% en el total de carreteres i a "zero o gairebé zero" en els trams on s'actuarà, segons Fernàndez.Les actuacions també s'estendran entre Alcover i Montblanc, a la mateixa C-14; entre Girona i Palafrugell a la C-66; entre Amposta i Lleida a la C-12, i entre Lloret de Mar i Vidreres a la C-63, entre d'altres.